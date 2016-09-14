Воздушные шары

Доставка шаров осуществляется ежедневно 24 часа в сутки. Минимальный интервал доставки 1 час.
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Стоимость доставки в пределах МКАД - 390 рублей. За пределы МКАД - 390 руб.+ 40 руб/км.
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Для наших подписчиков предоставляется постоянная скидка 5% при заказе любого товара.
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При сумме заказа более 5000 рублей, доставка в пределах МКАД - БЕСПЛАТНО!
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Отзывы наших клиентов
С П А С И Б О ! ! ! Спасибо за помощь в оформлении праздника.
организовывала ДР старшей дочери в детском саду.
Все привезли даже раньше,чем во время, отдельное спасибо Аркадию, который привез шары!!! Очень помог во всем!!!
Шары надули 06.10.2015, заказывала с обработкой....я серьезно, такого никогда не видела-шары пролетали под самым потолком 2 недели и 4 дня!!!!!!!Я в шо ... →
КАРИНА14 сентября 2016
У вас офигительные гелевые шары (человек паук, hello kitty) большие, яркие!!! Ребёнку счастье и восторг. Летают под потолком уже 5 дней и даже не думают спускаться!!! Также спасибо за доставку на следующий день! Курьер привёз рано, что позволило украсить комнату до пробуждения ребёнка. Праздник удался! Спасибо огромное за вашу работу!!! ... →
Anna14 сентября 2016
Вы такие молодцы!!!! Ваша компания просто сделала нашу годовщину и заодно День святого Валентина. начиная от высочайшей клиентоориентированности, и заканчивая тем, что мне пошли на встречу и сделали все чтобы получился сюрприз для мужа, (а живя вместе сложно спрятать охапку гелиевых шаров), привезли мне их ночью в 12 часов!!! Я ожидала что композиция будет хорошей. но на прост ... →
Екатерина14 сентября 2016
Сегодня днем заказывала связку шаров с гелием на день рождения сестры!! Огромное спасибо вам за это волшебство! Шарики большие, красивые и такие же красочные, как и на картинке в каталоге!) Мы все очень довольны.)) Отдельную благодарность хочу выразить курьеру Александру!! Хочется отметить его доброжелательность и умение выслушать все пожелания клиента (заказывала связку шаров ... →
18 июля 2019
Уже второй раз заказываю шарики на день рождения дочки. Шарики хорошего качества, держатся очень долго! А фольгированный шарик не спускался месяца 2.5. Ребенок в восторге! Да и цены приемлемые. Доставка правда дороговато. Но зато утром ребенок счастлив. Водители доброжелательные и вежливые. Приезжают вовремя. Спасибо за доставленный праздник! На все праздники-за шариками только ... →
18 июля 2019
Отличный магазин! Заказываю на этом сайте впервые, заказала в ночь перед праздником, на след день все привезли к назначенному часу, минуту в минуту, про качество пока не могу сказать, так как только привезли, но выглядит все очень красиво! День рождения будет отличный! Большое спасибо! Если продержутся до завтрашнего вечера, буду заказывать только тут! ... →