Воздушные шары

Гарантия полета воздушных шаров
Гарантия полета
Все наши шарики с гелием обрабатываются составом Ultra Hi-Float и способны летать от 3-х дней до месяца

Круглосуточная доставка воздушных шаров
Круглосуточная доставка
Мы занимаемся круглосуточной доставкой воздушных шаров с гелием недорого по Москве и Московской Области

Большой выбор воздушных шаров
Большой выбор
На сайте интернет-магазина воздушных шаров «best-balls.ru» огромный выбор шариков с гелием.

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Все товары в категории → Фольгированные шары
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Для подписчиков: 3 420 руб.
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Для подписчиков: 8 550 руб.
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Для подписчиков: 4 370 руб.
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Для подписчиков: 5 130 руб.
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Для подписчиков: 2 660 руб.
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Для подписчиков: 2 233 руб.
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Для подписчиков: 2 138 руб.
99009 000 Р
Для подписчиков: 8 550 руб.
19501 750 Р
Для подписчиков: 1 663 руб.
51004 600 Р
Для подписчиков: 4 370 руб.
1100010 000 Р
Для подписчиков: 9 500 руб.
16501 500 Р
Для подписчиков: 1 425 руб.
26002 350 Р
Для подписчиков: 2 233 руб.
19501 750 Р
Для подписчиков: 1 663 руб.
26002 350 Р
Для подписчиков: 2 233 руб.
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Доставка гелиевых шаров

Доставка шаров 24 часа в сутки
24 часа в сутки
Доставка шаров осуществляется ежедневно 24 часа в сутки. Минимальный интервал доставки 1 час.
Стоимость доставки в пределах МКАД
Дешевая доставка
Стоимость доставки в пределах МКАД - 390 рублей. За пределы МКАД - 390 руб.+ 40 руб/км.

Скидка 5%
Скидка 5%
Для наших подписчиков предоставляется постоянная скидка 5% при заказе любого товара.

Удобная оплата
Удобная оплата
Оплата наличными при получении или заранее любым удобным способом (пластиковой картой, электронными деньгами и др.).

Бесплатная доставка
Бесплатная доставка
При сумме заказа более 5000 рублей, доставка в пределах МКАД - БЕСПЛАТНО!

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Отзывы наших клиентов

С П А С И Б О ! ! ! Спасибо за помощь в оформлении праздника. организовывала ДР старшей дочери в детском саду. Все привезли даже раньше,чем во время, отдельное спасибо Аркадию, который привез шары!!! Очень помог во всем!!! Шары надули 06.10.2015, заказывала с обработкой....я серьезно, такого никогда не видела-шары пролетали под самым потолком 2 недели и 4 дня!!!!!!!Я в шо ...
КАРИНА 14 сентября 2016
У вас офигительные гелевые шары (человек паук, hello kitty) большие, яркие!!! Ребёнку счастье и восторг. Летают под потолком уже 5 дней и даже не думают спускаться!!! Также спасибо за доставку на следующий день! Курьер привёз рано, что позволило украсить комнату до пробуждения ребёнка. Праздник удался! Спасибо огромное за вашу работу!!! ...
Anna 14 сентября 2016
Вы такие молодцы!!!! Ваша компания просто сделала нашу годовщину и заодно День святого Валентина. начиная от высочайшей клиентоориентированности, и заканчивая тем, что мне пошли на встречу и сделали все чтобы получился сюрприз для мужа, (а живя вместе сложно спрятать охапку гелиевых шаров), привезли мне их ночью в 12 часов!!! Я ожидала что композиция будет хорошей. но на прост ...
Екатерина 14 сентября 2016
Сегодня днем заказывала связку шаров с гелием на день рождения сестры!! Огромное спасибо вам за это волшебство! Шарики большие, красивые и такие же красочные, как и на картинке в каталоге!) Мы все очень довольны.)) Отдельную благодарность хочу выразить курьеру Александру!! Хочется отметить его доброжелательность и умение выслушать все пожелания клиента (заказывала связку шаров ...
18 июля 2019
Уже второй раз заказываю шарики на день рождения дочки. Шарики хорошего качества, держатся очень долго! А фольгированный шарик не спускался месяца 2.5. Ребенок в восторге! Да и цены приемлемые. Доставка правда дороговато. Но зато утром ребенок счастлив. Водители доброжелательные и вежливые. Приезжают вовремя. Спасибо за доставленный праздник! На все праздники-за шариками только ...
18 июля 2019
Отличный магазин! Заказываю на этом сайте впервые, заказала в ночь перед праздником, на след день все привезли к назначенному часу, минуту в минуту, про качество пока не могу сказать, так как только привезли, но выглядит все очень красиво! День рождения будет отличный! Большое спасибо! Если продержутся до завтрашнего вечера, буду заказывать только тут! ...
18 июля 2019
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